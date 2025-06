"Il matrimonio segreto" di Cimarosa incanta il Teatro San Carlo Dal 11 al 17 giugno 2025 in scena l’opera comica di Cimarosa

Torna al Teatro San Carlo di Napoli uno dei massimi capolavori dell’opera buffa del Settecento: Il matrimonio segreto di Domenico Cimarosa, in scena dall’11 al 17 giugno. Considerata la più brillante tra le commedie musicali dell’epoca, l’opera continua ad affascinare il pubblico con la sua vena melodica vivace, la costruzione drammaturgica perfetta e una comicità senza tempo.

L’opera buffa che ha fatto la storia

Composta nel 1792 su libretto di Giovanni Bertati, Il matrimonio segreto è l’unica opera buffa settecentesca rimasta stabilmente nel repertorio teatrale. Fu presentata per la prima volta al Burgtheater di Vienna alla presenza dell’imperatore Leopoldo II, che ne fu talmente colpito da richiedere un’eccezionale replica immediata la sera stessa — un caso unico nella storia della musica lirica.

Un ponte tra Mozart e Rossini

L'opera si pone come anello di congiunzione tra la raffinatezza dei drammi giocosi di Mozart e l’ironia vivace dell’opera buffa di Rossini. Cimarosa crea un equilibrio impeccabile tra melodia, teatralità e orchestrazione, offrendo un'esperienza musicale raffinata ma al contempo coinvolgente. Le arie, con le loro linee cantabili e ornamentazioni eleganti, rivelano una padronanza tecnica e stilistica rara, capace di parlare anche al pubblico moderno.

I protagonisti: giovani talenti e un maestro d’eccezione

Protagonisti di questo allestimento saranno i Solisti dell’Accademia di Canto lirico del Teatro San Carlo, guidati dal direttore Francesco Corti. Una nuova generazione di voci che si misura con un’opera di altissima qualità, dando nuova linfa al capolavoro di Cimarosa. La regia, attenta ai dettagli comici e alla dinamica scenica, promette di valorizzare l’ironia e la freschezza dell’opera.

Perché vedere “Il matrimonio segreto” oggi

In un’epoca in cui il repertorio operistico cerca costantemente nuovi stimoli, Il matrimonio segreto si conferma un pilastro intramontabile: divertente, intelligente e musicalmente raffinato. Tre ore di spettacolo che scorrono leggere, grazie a una trama coinvolgente, personaggi ben delineati e una musica che incanta.

Non perdere l’appuntamento con Il matrimonio segreto al Teatro San Carlo di Napoli, un’occasione imperdibile per scoprire — o riscoprire — una delle opere liriche più amate e longeve della storia. Un esempio perfetto di come la musica classica italiana riesca ancora oggi a sorprendere e a far sorridere.