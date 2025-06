Pompei: Visita speciale all'Insula Meridionalis Uno più articolati fronti di scavo del sito archeologici

Mario Pepe

Il grande complesso dell’’Insula Meridionalis di Pompei, uno più articolati fronti di scavo del sito archeologico, un tempo affacciato scenograficamente sul golfo di Napoli e sulla vallata del Sarno, sarà raccontato domani ai visitatori del Parco, previa prenotazione, dal Direttore del Parco Gabriel Zuchtriegel.

L'Insula, visibile dalla strada principale della città moderna lungo il viale delle Ginestre, è oggetto di un articolato cantiere di messa in sicurezza, consolidamento e restauro e già da alcuni mesi sono in corso visite guidate nell’ambito dell’Iniziativa “Raccontare i cantieri”.

Oltre alla visita speciale a cura del direttore, che darà avvio ad un percorso nuovo all’interno del cantiere, nell’area interessata dall’ intervento attuale includente la casa del cinghiale, le visite sono possibili tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 12.00 previa prenotazione al numero 327 2716666 per gruppi di 15 persone. I visitatori saranno accompagnati dal personale di cantiere che illustrerà i principali rinvenimenti e ambienti emersi e la metodologia di scavo.

Un’occasione per conoscere la delicata e complessa attività di scavo, di messa in sicurezza, restauro e manutenzione, attraverso il racconto e la visione in diretta degli esperti sul campo – archeologi, architetti, restauratori e ingegneri