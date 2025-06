Città della scienza a Napoli: torna la notte al museo L'esclusiva esperienza di camping scientifico pensata per giovani esploratori

Forte del grande successo delle edizioni precedenti, Città della Scienza annuncia il ritorno delle attesissime Notti al Museo, in programma per venerdì 27 giugno e venerdì 18 luglio.

L'esclusiva esperienza di camping scientifico è pensata per giovani esploratori dai 5 agli 11 anni che avranno l'opportunità di vivere un'avventura indimenticabile, dormendo in sacco a pelo sotto il cielo stellato del Planetario.

Il 27 giugno, i giovanissimi ospiti saranno coinvolti in una avvincente caccia al tesoro notturna, tra natura scienza e fantasia. Il 18 luglio l’attività principale sarà "Crime Lab" che trasformerà i partecipanti in veri e propri detective.

I bambini dovranno risolvere un misterioso caso utilizzando tecniche scientifiche all'avanguardia, cimentandosi in esperimenti e analisi da esperti investigatori. I laboratori, in entrambe le date, si svolgeranno tra le sale del museo e gli spazi del giardino, sotto la guida di animatori scientifici qualificati che accompagneranno i ragazzi per tutta la durata dell'evento, notte inclusa.

L'esperienza sarà arricchita da un suggestivo Live Show nel Planetario, un affascinante viaggio alla scoperta delle costellazioni più famose e del ciclo vitale delle stelle.

Il programma prevede anche momenti di socializzazione fondamentali, come la cena e la colazione di gruppo, pensati per favorire la nascita di nuove amicizie in un contesto ludico e formativo.

Una notte unica che unisce gioco, scienza, condivisione e meraviglia, studiata per stimolare la curiosità e l'indipendenza dei più piccoli in un ambiente sicuro e stimolante.