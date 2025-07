Trovata in Spagna imbarcazione di epoca romana: sarebbe partita dalla Campania Avviati i contatti con il museo spagnolo di Villajoyosa

Anche Pompei entra in Archeoclub d’Italia! “Siamo felicissimi perchè avevamo un vuoto in quanto mancava Pompei. Oggi quella che è la città famosa nel mondo per l’archeologia, di un’archeologia tramandata che può essere vissita in maniera quotidiana è parte integrante di Archeoclub d’Italia. Il gruppo dirigente di questa sede è rappresentato da persone che sono dei visionari che vogliono andare oltre ,lo steccato della cultura dell’approssimazione. Archeoclub cresce e cresce la Campania dalle 16 sedi siamo arrivati a 28 sedi con un incremento di iscritti pari al 40 % - ha affermato Michele Martucci, Coordinatore Archeoclub d’Italia Campania - con una nuova passione, una rivisitazione dei processi storico – culturali del territorio campano.

Tutta la regione è un fiorire di beni culturali che necessitano però di essere tutelati con maggiore forza e Archeoclub d’Italia sta facendo la sua parte. Ma la Campania cresce anche dal punto di vista della quantità e della qualità degli eventi firmati Archeoclub d’Italia”.

Nasce un nuovo presidio territoriale

“La cultura presidia il territorio e dunque la sede nata a Pompei rappresenta un presidio territoriale. Le esigenze di un territorio vengono veicolate anche attraverso il supporto di associazioni come Archeoclub d’Italia – ha dichiarato Rosario Santanastasio, Presidente Nazionale di Archeoclub d’Italia - che andrà a rafforzare la promozione della stessa Pompei ”.

Evento importante per la città!

“L’entrata in campo dell’Archeoclub d’Italia nazionale, in Pompei, è un fatto importante anche per la nostra Amministrazione Comunale. Una città come quella di Pompei con un Parco Archeologico conosciuto in tutto il Mondo – ha affermato Vincenzo Mazzetti, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Pompei - ha bisogno di associazioni come Archeoclub d’Italia che nel dettaglio entrano sul territorio e creano opportunità”.