Napoli, doppio Caravaggio a Capodimonte, "Ecce Homo" e "Flagellazione di Cristo" La straordinaria opera proveniente da Madrid torna a Napoli dopo 4 secoli

"Dal 24 luglio al 2 novembre 'Capodimonte Doppio Caravaggio' è un'occasione unica per ammirare l'Ecce Homo di Madrid, l'ultimo capolavoro ad essere entrato nel corpus del pittore, in dialogo con la Flagellazione di Cristo (1607). Dopo il successo della mostra romana Caravaggio 2025, La Flagellazione (di proprietà del Fondo edifici di culto) rientra infatti al Museo e Real Bosco di Capodimonte, dove è custodita per ragioni di tutela dal 1972.

Dalla grande esposizione per il Giubileo proviene anche Ecce Homo che torna così dopo quattro secoli a Napoli, la città dove l'opera fu dipinta negli stessi anni in cui il Merisi realizzava La Flagellazione per la Chiesa di San Domenico. Il quadro spagnolo, riscoperto nel 2021, è esposto per volere del nuovo proprietario al Museo del Prado e può lasciare la Spagna solo per eccezionali occasioni.

Quella di Napoli è l'unica tappa italiana prevista prima del rientro a Madrid. L'eccezionale esposizione è anche un omaggio ai 2500 anni di Napoli in occasione delle celebrazioni ed è promossa in collaborazione con il Comune di Napoli".