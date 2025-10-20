Ambasciatore del sorriso 2025 a Napoli: omaggio al tenore Enrico Caruso Un premio riservato a coloro che regalano sorrisi alle persone meno fortunate

Il premio "Ambasciatore del sorriso" è un riconoscimento che onora coloro che si distinguono per il loro impegno nel portare gioia e speranza attraverso l’arte, la cultura e l’impegno sociale, nasce con l’obbiettivo di riconoscere e celebrare coloro che, con il loro operato migliorano la società e regalano sorrisi alle persone meno fortunate. Questo riconoscimento è diventato un simbolo di eccellenza e di altruismo.

Il “Premio internazionale ambasciatore del sorriso è una manifestazione di grande spessore sociale e culturale che negli anni ha premiato tantissime personalità che si sono distinte nella: cultura, nel sociale, nel cinema, nel teatro, nella musica, nello spettacolo, nelle istituzioni, nella giustizia, nello sport, nella comunicazione, nella medicina e nell’imprenditoria. Il prestigioso premio è organizzato dall’Associazione Vesuvius A.P.S in collaborazione con il Comune di Napoli, fondato e curato dall’artista poliedrico Angelo Iannelli, definito da enti e associazioni” l’ambasciatore del sorriso” per il suo instancabile impegno nel sociale.

L’imponente kermesse, viene dedicata ogni anno alle personalità che hanno portato lustro alla città di Napoli.

L’ evento si svolge nel Cortile del Maschio Angioino alla presenza di illustre personalità. Le precedenti edizioni hanno avuto dediche speciali: Ciro Esposito vittima della violenza negli stadi, Pino Daniele, Massimo Troisi, Eduardo De Filippo, Totò, Luigi Necco, Pulcinella, Diego Maradona, Sergio Bruni, Aurelio Fierro e Marcello Colasurdo. La dodicesima edizione sarà dedicata al grande tenore Enrico Caruso. Vista la valenza socio culturale. In undici edizioni svolte, tantissimi sono stati i personaggi illustri premiati “Ambasciatori del Sorriso” ricordiamone alcuni.

Cinema: Nunzia Schiano, Patrizio Rispo, Gianni Parisi, Arturo Sepe, Alessandro Incerto, Cosimo Aliberti, Giuseppe Cascella, Nuzzo Alessio Giuseppe, Chiara Alberti e Rosalia Porcaro.

Teatro: Giacomo Rizzo, Gigi Savoia, Gino Rivieccio, Gianfranco Gallo, Lucia Oreto.

Cantanti: Pino Mauro, Franco Ricciardi, Erminio Sinni, Monica Sarnelli, Lucia Cassini, Ida Rendano, Antonio Buonomo, Gabriele Esposito, Giuseppe Gambi, Marco Sentieri, La Maschera, I Foja, Marcello Colasurdo, Mario Maglione, Francesca Marini, Gregorio Rega, Lino Blandizzi, Francesca Maresca, Fabrizio e Aurelio Fierro, Lino Vairetti degli Osanna, Anna Capasso, Tueff , Luca Blindo, Luca Sepe, Felice Romano, Rosa Chiodo, Diego Moreno, Loredana Daniele, Luca Rossi e Ivan Granatino.

Attori-Comici: Peppe Iodice, Salvatore Misticone, Francesco Paolantonio, Enzo Fischetti, Francesco Albanese, Angelo Di Gennaro, Enzo Guariglia, Carmine Migliaccio, Raffaele Molisso, Enzo Costanza, Mino Abbacuccio.

Giornalismo e Rai: Antonello Perillo condirettore TGR RAI Nazionali , Marzia Roncacci TG Rai, Mimmo Falco, Diletta Acanfora, Rino Cesarano, Diego Paura, Marco Perillo, Paolo Chiariello, Rino Cesarano,la redazione del Tgr Campania, redazione Capri Event ( PasqualeTurco e Mario Orlando) Ettore De Lorenzo, Beppe Maiello, Gennaro Savio, Nello Fontanella, Barbara Ciarcia, Tommaso Esposito, Monica Cito, Gianni Vigoroso, Pierluigi Melillo direttore di Ottochannel Tv e Ottopagine, Antonio Parlati responsabile del centro produzioni RAI di Napoli

Sport: Corrado Ferlaino, Marco Maddaloni, Patrizio Oliva, Alfonso De Nicola, Gianni Maddaloni, Gennaro Iezzo Gianni Improta, Woman Napoli Calcio Femminile, Angela Procida, Francesco Iannelli, A.S.D Vincenzo Riccio – Scuola Calcio Jena Soccer, Giusy Sbaglio, Gennaro Montuori, Mariangela Correale, Nazionale Italiana Sitting Volley, Sitting Volley Nola Città dei Gigli, Nazionale Regno Delle Due Sicilie.

Chiesa: L’Abbazia di Montecassino, Cardinale Crescenzo Sepe, Don Maurizio Patriciello, Don Aniello Manganiello, Don Luigi Merola, Don Tonino Palmese.

Forze Armate Italiane: Giovanni Maria Iannucci Generale di corpo d’Armata (Capo di Gabinetto Ministero della Difesa) Gen. Giuseppe Nicola Tota, Gen. Diodato Abagnara, Gen. Carmine Sepe, la Fanfara dei Bersaglieri Brigata Garibaldi Ottavo Reggimento di Caserta, Vittorio Vicari Ex Comandate Aeroporto Capodichino, Alessandro Amatiello Comandante Aeroporto di Capodichino.

Arte e Imprenditoria: Ciro e Salvatore Poppella, Luciano Sorbillo, Antonio Ferrieri, Domenico Contessa, Gran Caffe’ Gambrinius (Massimiliano Rosati e Michele Sergio), Sabatino Sirica, Lello Esposito, Raffo Art, Domenico Sepe, Alfredo Pasolini, Valerio Iovinella, Adriano Ferraiolo, Enzo Avitabile, Antonio Montanile , Giuseppe e Marco Ferrigno, Vincenzo Schiavo, Pasquale Bruscino, Salvatore Zungri, Pietro Parisi.

Medicina e Salute: Paolo Ascierto – Giulio Tarro- Antonio Giordano- Vincenzo Secondulfo.

Bellezza e professionalità: Marta Krevusan, Paola Mercurio, Edda Cioffi, Nunzia Amato, Aiugul Duisheeva , Miriam Rigione.

Musica: Enzo Campagnoli, Marco Zurzolo e Antonio Onorato.

Giustizia e Magistratura: Giandomenico Lepore, Catello Maresca, Angelo Pisani, Nicola Graziano e Rosa Codella.

E ancora: Maurizio De Giovanni, Luca Abete, Adriana Bruni, Gianni Simioli, Antonella Leardi, Erennio De Vita, Elena Alessandra De Curtis, Adriana Bruni, Alessandra Necco, Luigi Troisi ,Gigio Rosa, Gigi Soriani, Vincenzo Schiavo, Margherita Dini Ciacci, Luigi Troisi, Scuola IC3 di Caivano, Luigi Amodio, Mario Esposito del Premio Penisola Sorrentina, banda Musicale Don Mosè, banda musicale città di Acerra, Tina Piccolo, i Pulcinella abruzzesi , corteo storico Carlo V di San Severo (FG), Massimo Amitrano , Domenico Scafoglio, Luigi Amodio, il gruppo musicale Mastro Masiello Salvatore.

Tra i protagonisti nel sociale: L’associazione Augurabile, The Girls WHo Have di Salerno, Alessandra Vitale, Majorette Sailors, l’associazione “Impegno e Solidarietà di Flumeri presieduta da Francesco Giacobbe, l’associazione Camomilla a Colazione A.P.S. I Supereroi e Clow in Corsia , Claudio Torino, Antonio Lanzetta, Enzo Avitabile, CD Poste Italiane Nola ,Lorenzo Di Marino, la piccola Noemi, l’Associazione Abili alla Vita, l’Accademia Maria Mauro e tanti altri.

Istituzioni: Il Comune di Napoli, di Salerno, di Sorrento, Nola, Il Comune di SorrentoPiano di Sorrento, Marigliano, Mariglianella, Brusciano, Scisciano, San Giorgio a Cremano, Camposano, Casalnuovo, Saviano, Visciano, Casola di Napoli, San Vitaliano, Vincenzo De Luca, ora Governatore Regione Campania, Luigi De Magistris, Nino Daniele. Omaggiati diversi sindaci ed ex sindaci che condividono gli ideali del premio con il sostegno del patrocinio morale e presenti all’iniziativa in questi anni. On. Felice Di Maiolo, On. Francesco Barbato, Ferdinando Tozzi, Edoardo Serpico, Pellegrino Gambardella, Peccerillo Costantino, Giosy Romano, il compianto Aristide Rendina, Antonio Del Giudice, il compianto Carmine Sommese, Vincenzo Simonelli, Giuseppe Montanile, Giacomo Romano, Gaetano Minieri, Arcangelo Russo e tanti altri. Vista la valenza sociale del progetto donare un sorriso ai meno fortunati la manifestazione che si svolge in collaborazione con il Comune di Napoli , la manifestazione è sostenuta da anni da importantissimi patrocini morali che hanno sposato il progetto dell’artista Angelo Iannelli: Regione Campania, Diocesi di Napoli, Fondazione Città della Scienza, Unicef, Telethon, Diplomazia Internazionale Affari e Giustizia Sociale, il Simposio delle Muse, I Conadi , Lions Club, Ordine dei Giornalisti della Campania ,Confesercenti Campania Associazione Ciro Vive e i Comuni di: Salerno, Sorrento, Piano Di Sorrento, Meta, Nola, Saviano, Marigliano, Mariglianella, Casola di Napoli, Telese Terme, Sant’Agata De Goti, Visciano, Brusciano , Camposano, Acerra e Somma Vesuviana. Tante sono le menzioni speciali assegnate e riconoscimenti per meriti artistici e sociali a: tv, giornalisti, attori, sportivi, artisti, operatori sociali e culturali enti e associazioni.

Inserita nella kermesse anche lo speciale “Percorsi D’arte XVIII Edizione” che da anni glorifica il premio rendendolo unico nel suo genere.

I presentatori della dodicesima edizione saranno: Angelo Iannelli, Edda Cioffi, ed Emanuela Gambardella, accompagnati da bellissime miss: Lucia Schettino, Annachiara Amoroso e Mara Mollo. Il Premio nel corso di questi anni è stato realizzato dallo scultore Domenico Sepe, dal maestro presepiale Marco Ferrigno e cadeau realizzate dall’artista Luigi Cali’. Come tradizione ci sarà il momento scenografico con l’Accademia Maria Mauro, il clou’ sarà l’esibizione e la premiazione dei ragazzi meno fortunati che l’ambasciatore del Sorriso, Angelo Iannelli accompagnerà sul palco e premierà personalmente.

Tante le adesioni di artisti partecipanti al bando del premio provenienti da tutto il mondo per l’ambito riconoscimento, si prevede un successo annunciato, un vero marketing turistico per la città.

Il premio Internazionale Ambasciatore Del sorriso si pone ai vertici degli eventi in Italia e consolida Napoli capitale della solidarietà. Anche quest’anno saranno tante le eccellenze mondiali accolti al Maschio Angioino in questa lodevole iniziativa, non mancheranno: Fotografi, giornalisti, operatori culturali, tv regionali e nazionali, per un evento che in pochi anni è stato definito tra i migliori in Italia per: motivazione, semplicità, bellezza e organizzazione. Non resta che attendere gli ambasciatori del sorriso della dodicesima edizione ricordando un grande tenore Enrico Caruso.

Essere ambasciatori del sorriso è segno di speranza e certezza, luogo di accoglienza e ristoro per l’anima e per l’altro che ti cammina affianco (Cardinale e arcivescovo Domenico Battaglia) Che sia un mondo pieno di Ambasciatori del Sorriso ( Cardinale e arcivescovo Crescenzo Sepe).