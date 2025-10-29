Napoli, Città della Scienza celebra Luca Giordano Domani, 30 ottobre, l'evento al Planetario

Città della Scienza si prepara a celebrare il genio di Luca Giordano con un evento serale "Appuntamento in Via Lattea Special" che si terrà domani, giovedì 30 ottobre 2025. Il Planetario si trasformerà in una galleria d'arte immersiva, ospitando "Barocco Astrale Arte e Spazio nella pittura di Luca Giordano".

Questo spettacolo unico, nato in collaborazione con Imaginarium, promette di avvolgere lo spettatore in un viaggio visivo dove proiezioni animate dei capolavori del pittore napoletano incontrano un'inedita fusione sonora. La colonna sonora sarà composta da musiche barocche e moderne, arricchite da suoni spaziali ricavati dalle frequenze raccolte da interferometri ed enti scientifici. L'obiettivo è creare un ponte tra il passato e il futuro, dove l'arte barocca si fonde con la scienza, spingendo il pubblico a riflettere sulla bellezza e su come la curiosità scientifica, tipica del barocco, continui a ispirare e connettere le persone attraverso i secoli.

La serata si articola in due momenti distinti: l'esperienza immersiva nel Planetario e un DJ set con aperitivo, curato da Carino Nikkei, che si svolgerà negli spazi del Museo Interattivo del Corpo Umano - Corporea. L'evento è disponibile in due fasce orarie: dalle 20:00 alle 22:00 o dalle 21:00 alle 23:00. Con questo appuntamento, Città della Scienza rinnova la sua missione di esplorare il fertile e costante dialogo tra arte e scienza, abbattendo le barriere del sapere e combinando emozione, bellezza e innovazione.

L'iniziativa fa parte del più ampio progetto intitolato "La Scienza nell'Arte di Luca Giordano," che Città della Scienza ha lanciato in occasione del 320mo anniversario della morte di Luca Giordano: un piano di promozione culturale finanziato dalla Regione Campania che mira a celebrare il genio napoletano svelando i segreti scientifici nascosti nei suoi capolavori.