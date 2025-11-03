Città della scienza a Napoli: scuola e ricerca per la biodiversità Un nuovo appuntamento dedicato al mondo della scuola

Dopo il grande interesse riscosso dalla prima edizione “In relazione con l’ambiente: l’insegnamento della biodiversità in classe”, svoltosi a Venezia a marzo 2025, il Biodiversity Gateway del National Biodiversity Future Center (NBFC) e l’Istituto di Scienze Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Ismar) propongono un nuovo appuntamento dedicato al mondo della scuola.



Il 14 e il 15 novembre 2025, presso la Città della scienza di Napoli, si terrà il Workshop formativo “Scuola e ricerca per la biodiversità: sinergie ed innovazione didattica” rivolto a dirigenti scolastici e docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.

L’iniziativa sarà un’importante occasione di confronto e collaborazione tra comunità scientifica e comunità educativa, con l’obiettivo di approfondire il tema della biodiversità, promuoverne la conoscenza, offrire strumenti concreti e approcci innovativi nei percorsi didattici, sia in ambito terrestre che marino.