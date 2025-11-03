Musei, successo a Pietrarsa per ferrovie in miniatura: 8mila visitatori Evento giunto alla sesta edizione

Si conferma il successo per Ferrovie in miniatura, la manifestazione dedicata agli appassionati di modellismo ferroviario che si è svolta dal 31 ottobre al 2 novembre nel Museo nazionale ferroviario di Pietrarsa (Napoli). Giunto ormai alla sesta edizione, organizzato in collaborazione con la Federazione italiana modellisti ferroviari e amici della ferrovia, l'evento ha richiamato oltre ottomila visitatori che, nelle tre giornate di esposizione e attività per gli amanti del mondo dei treni in scala, hanno avuto la possibilità di trascorrere ore indimenticabili. In particolare, più di duemila bambini hanno partecipato alle attività ludiche e ai laboratori creativi pensati espressamente per loro.

In concomitanza con l'iniziativa, per la prima volta è stato possibile visitare la cabina di guida della Tartaruga, la locomotiva elettrica che diede il via all'era dei viaggi ad Alta Velocità e il cui il primo esemplare, la E 444.001, è custodito al Museo di Pietrarsa. Numerosi sono stati anche i visitatori che hanno raggiunto il sito museale della Fondazione FS viaggiando sul Pietrarsa Express, il convoglio formato da carrozze storiche trainate da una locomotiva d'epoca, arricchendo la loro esperienza in un'atmosfera d'altri tempi.