Si terrà domani, giovedì 6 novembre, alle 11, al Museo di Capodimonte l'anteprima per la stampa della mostra 'Sogno Mediterraneo' di Sergio Vacchi (Castenaso, Bologna, 1 aprile 1925 - Siena, 15 gennaio 2016) uno dei più originali e significativi artisti del Novecento italiano, a 60 anni dal suo debutto napoletano, in collaborazione con la Fondazione Vacchi. Alla presentazione il direttore del Museo e del Real Bosco di Capodimonte Eike Schmidt. Alle 12 l'inaugurazione al pubblico.
Mostre, a Capodimonte "Il Sogno Mediterraneo" di Sergio Vacchi
Anteprima stampa con Eike Schmidt
Napoli.