Strane simbiosi: ciclo di incontri tra scrittura, comunicazione e salute mentale "Scrivere è sempre nascondere qualcosa in modo che venga scoperto"

Strane simbiosi. La follia della scrittura. La scrittura della follia. Ciclo di incontri sulla relazione tra scrittura, comunicazione e salute mentale a cura di Adolfo Ferraro e Nando Vitali presso the spark creative hub in via degli acquari a Napoli.

L'appuntamento è per domani 7 novembre alle ore 18.00. Le anime inquiete a cura di Adolfo Ferraro. "Scrivere è sempre nascondere qualcosa in modo che venga scoperto". Conduce Adolfo Ferraro. Partecipano Yvonne de Rosa, corrispondenze tra inmagine e coro, Patrizio Esposito, cospira, Maurizio Braucci, pensa alla salute, Rita Vitali Rosati, Ammorte, Letture di Antonella Stefanucci.