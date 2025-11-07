Musica, Rai3: "Blob" ricorda James Senese

L'omaggio in onda domani alle 20

musica rai3 blob ricorda james senese
Napoli.  

 "Blob" cerca negli archivi Rai tracce di James Senese, sassofonista con gli Showmen, Napoli Centrale e Pino Daniele, "nero a metà" figlio della guerra e della periferia di Napoli, discepolo di John Coltrane e inventore della via italiana al rhythm'n'blues e al jazz-rock. "Blobjames" - a cura di Daniel Franchina e Alberto Piccinini - andrà in onda domani, alle 20, su Rai 3: un omaggio a un leader assoluto, silenzioso e spesso poco compreso della generazione di musicisti che tra gli anni '70 e '80 ha rivoluzionato la musica a Napoli e in Italia.

