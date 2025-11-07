Musica, Rai3: "Blob" ricorda James Senese L'omaggio in onda domani alle 20

"Blob" cerca negli archivi Rai tracce di James Senese, sassofonista con gli Showmen, Napoli Centrale e Pino Daniele, "nero a metà" figlio della guerra e della periferia di Napoli, discepolo di John Coltrane e inventore della via italiana al rhythm'n'blues e al jazz-rock. "Blobjames" - a cura di Daniel Franchina e Alberto Piccinini - andrà in onda domani, alle 20, su Rai 3: un omaggio a un leader assoluto, silenzioso e spesso poco compreso della generazione di musicisti che tra gli anni '70 e '80 ha rivoluzionato la musica a Napoli e in Italia.