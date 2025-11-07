Enzo Avitabile celebra Napoli con un concerto a Dakar L'incontro tra due Sud del mondo attraverso la musica

L'istituto italiano di cultura di Dakar celebra il 2500° anniversario della fondazione della città di Napoli con il progetto "Il Sole Nero. De Naples à Dakar" che prevede due giornate di incontri e musica con protagonista il musicista Enzo Avitabile. Ideata da Andrea Aragosa e curata da Simon Njami, Alessandro Romanini e Carla Travierso, l'iniziativa è realizzata, tra gli altri, da Black Art con il sostegno del Ministero degli Esteri, dell'ambasciata d'Italia in Senegal, dell'istituto italiano di cultura di Dakar. Si parte martedì 11 novembre, al Museo Théodore Monod d'Arte Africana con il primo appuntamento intitolato "Un dialogue entre deux Suds, entre mémoire et creation", con Simon Njami, Alessandro Romanini, Carla Travierso ed Enzo Avitabile, una riflessione aperta sul rapporto tra Africa ed Europa attraverso l'arte contemporanea, la musica e il pensiero critico. Mercoledì 12 novembre, alla Maison de la Culture Douta Seck è previsto il concerto De Naples à Dakar" in cui Enzo Avitabile si esibirà con gli artisti senegalesi Leuz Diwane G e El Hadji Sora Cissoko. Un evento che celebra l'incontro tra due Sud del mondo attraverso il linguaggio universale del ritmo e della voce.