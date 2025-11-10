Napoli, a Conservatorio San Pietro a Majella "Le Imprese della Musica" L'incontro domani in Sala Scarlatti

Domani, martedì 11 novembre, alle 10, la Sala Scarlatti del Conservatorio San Pietro a Majella a NAPOLI ospiterà l'incontro "Le imprese della musica". L'evento sarà un momento di confronto sul ruolo strategico della musica come motore di sviluppo economico e sociale della città. Moderato da Giuseppe Camerlingo, l'appuntamento vedrà gli interventi di Gaetano Panariello, direttore del Conservatorio San Pietro a Majella; Stefania Brancaccio, general manager di Coelmo; Tommaso Rossi, direttore artistico dell'associazione Alessandro Scarlatti; e Luigi Maria Sicca, docente di Organizzazione aziendale della Federico II.

Ascolto, passione, organizzazione, trasformazione e innovazione saranno le cinque parole chiave poste al centro del dibattito per evidenziare come la musica non sia solo arte, ma anche una leva di crescita, un'opportunità professionale e un settore in grado di generare benessere per l'intera comunità. L'evento sarà arricchito dagli interventi musicali del Due Sicilie Sax Ensemble, diretto da Gianfranco Brundo, e del pianista Riti Barra. L'appuntamento è nato da un'idea di Giuseppe Camerlingo ed è promosso dal Conservatorio San Pietro a Majella in collaborazione con l'Università Federico II, PuntOorg, l'Associazione Scarlatti e Coelmo.