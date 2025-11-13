Cultura. 2500 Napoli, domani villaggio Esercito celebra storia della città Lungo via Caracciolo fino al 16 novembre

In occasione dei 2500 anni di storia di Napoli, l'Esercito ha allestito uno spazio espositivo di oltre 17.000 mq presso il lungomare Caracciolo e la rotonda "Diaz", per dare l'opportunità ai cittadini di vedere di persona le novità tecnologiche, l'addestramento e le possibilità professionali offerte dal mondo militare. Il Comandante Territoriale Nazionale dell'Esercito, Generale di Corpo d'Armata Gianpaolo Mirra inaugurerà domani, venerdì 14, alle 10.00. il "Villaggio Esercito", che resterà aperto al pubblico fino a domenica 16, dalle 09:00 alle 17:00. Presso il villaggio militare i visitatori potranno avvicinarsi al mondo dell'Esercito cimentandosi nell'arrampicata su parete di roccia, con il simulatore di volo per elicotteri "Rolfo" e nel military fitness.

Ad accompagnare l'evento, anche la musica e le interviste di Radio Esercito. Saranno esposti dal vivo i mezzi impiegati nelle missioni operative dell'Esercito, come l'elicottero A129 "Mangusta", il VTLM "Lince", il VTMM "Orso" e i sistemi di nuova generazione tra i quali: droni, CBRN (chimico, biologico, radiologico e nucleare) e il cane robot. Saranno anche presenti alcune eccellenze specialistiche dell'Esercito come l'Istituto Geografico Militare, il Meteomont e le unità cinofile. Presente all'interno del villaggio anche l'Info Point, dove potranno essere richieste tutte le informazioni sulle opportunità professionali offerte dall'Esercito e sulle modalità di partecipazione ai relativi concorsi.