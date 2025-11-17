Ercolano: in un anno visite aumentate del 3 per cento Grande successo per la riapertura delle Terme Suburbane

Nei primi dieci mesi del 2025 gli ingressi al Parco Archeologico di Ercolano hanno registrato un incremento di circa il 3% rispetto allo stesso periodo del 2024, un dato che conferma il trend positivo e che si prevede continui ad aumentare fino alla fine dell'anno. Grande successo anche per la riapertura straordinaria delle Terme Suburbane, visitabili per tre sabati consecutivi dal 15 al 29 novembre. Il complesso, considerato il meglio conservato al mondo tra quelli di epoca romana, ha registrato il sold out in poche ore dall'apertura delle prenotazioni. Prosegue inoltre, fino a martedì 25 novembre 2025, l'iniziativa Una Notte al Museo che offre ai visitatori, il martedì e il giovedì in orario serale, l'opportunità di accedere con biglietto ridotto a: •

Padiglione della Barca, che racconta il rapporto tra Ercolano e il mare attraverso reperti straordinari, tra cui la celebre lancia militare ritrovata sull'antica spiaggia.

• Antiquarium, con la collezione di legni antichi magnificamente conservati e gli ori di Ercolano, preziosa testimonianza del gusto e del lusso dell'epoca.

Durante le aperture serali, dalle 20:30 alle 23:30 (ultimo ingresso alle 22:30), i visitatori possono incontrare archeologi, restauratori e architetti del Parco, che condividono conoscenze, approfondimenti e il racconto del lavoro quotidiano di tutela e valorizzazione.