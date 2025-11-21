Fotografia, Museo di Capodimonte ricorda Mimmo Jodice Ci sarà una sala commemorativa

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte rende omaggio a Mimmo Jodice (Napoli 29 marzo 1934-27 ottobre 2025), uno dei più grandi protagonisti della fotografia contemporanea internazionale, con una sala commemorativa (n.16, primo piano). Le immagini esposte sono selezionate dalla serie Transiti (2008), opera composta da 21 polittici fotografici per un totale di 55 stampe, entrata nelle collezioni di Capodimonte con altri lavori di Jodice (Omaggio a Rodin, Avanguardia a Napoli, Eden, La città invisibile).

Queste opere, insieme all'archivio documentale del Maestro, costituiranno il nucleo fondante di un centro di cultura e promozione fotografica intitolato al maestro, di prossima apertura nella palazzina Cataneo (area est del Real Bosco). Transiti testimonia il forte legame di Jodice con le istituzioni culturali della sua città. Commissionata per il cinquantesimo anniversario dell'apertura al pubblico del Museo, l'opera sintetizza due momenti fondamentali della sua ricerca artistica : la predilezione per le vedute urbane, paesaggi e luoghi metafisici della memoria e il rinnovato interesse, dopo l'impegno sociale degli anni settanta, per la figura umana, il ritratto, il volto e il rapporto con la tradizione pittorica e dell'arte classica.

La composizione in dittici e polittici crea un 'dialogo visivo' tra epoche, tra pittura e fotografia, tra sacro e quotidiano, accostando frammenti di dipinti dei grandi maestri presenti nel Museo (Tiziano, Artemisia Gentileschi, Jusepe de Ribera, Luca Giordano) a volti di uomini, donne e scugnizzi della Napoli contemporanea. Jodice suggerisce così una continuità e, al tempo stesso, una cesura tra passato e presente. Il titolo Transiti infatti evoca movimento, passaggio, trasformazione: un attraversamento che, tra le pieghe del volto contemporaneo, restituisce la traccia del passato e proietta lo sguardo oltre il presente. L'opera Transiti è costituita da stampe True Black Fine-Art Giclée su Photo-Rag 100% cotone in serie limitata di 5 edizioni.