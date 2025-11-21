Napoli, a Chiaia cerimonia intitolazione Largo Roberto Pane Il vicesindaco Lieto: "Grande architetto e storico dell'architettura"

Si e' svolta questa mattina la cerimonia di intitolazione dell'area di circolazione compresa tra i civici n. 51 e n. 71 di via Domenico Morelli, fino a oggi identificata come "prosecuzione di Via Domenico Morelli", al prof. arch. Roberto Pane (Taranto 1897 - Napoli 1987), con l'istituzione del toponimo: "Largo Roberto Pane - Architetto e storico dell'architettura". Alla cerimonia, oltre ai familiari, hanno partecipato autorita' cittadine e rappresentanti del mondo accademico e culturale. "Oggi la citta' celebra la figura di Roberto Pane - hanno commentato da Palazzo san Giacomo - grande architetto, storico dell'architettura e progettista. Una figura che ha animato in Italia il dibattito sulla protezione e la tutela del patrimonio storico, con un ruolo particolarmente rilevante sulla ricostruzione a Napoli nel secondo dopoguerra. Ha pubblicato opere importante che restano nella storia dell'architettura italiana. Siamo particolarmente felici di intitolare a lui questo spazio che era a lui anche familiare"