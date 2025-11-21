Editoria, Roberto Napoletano nuovo direttore del Messaggero Incarico a partire dal 2 dicembre

A partire dal 2 dicembre, il Dott. Roberto Napoletano assumerà l'incarico di direttore de Il Messaggero. Lo comunica Caltagirone Editore. Nato a La Spezia nel 1961, Napoletano torna alla guida del quotidiano di Roma che ha già diretto dal 2006 al 2011 passando successivamente alla direzione de Il Sole24ore. Dall'aprile del 2024 Napoletano ha ricoperto il ruolo di direttore de Il Mattino di Napoli. L'Editore ringrazia il direttore uscente, Dott. Massimo Martinelli, che rimarrà direttore editoriale de Il Messaggero, e rivolge al Dott. Napoletano i migliori auguri di buon lavoro.