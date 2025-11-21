Editoria, Vincenzo Di Vincenzo nuovo direttore de Il Mattino Napoletano, classe 1959

Caltagirone Editore comunica che, a decorrere dal prossimo 2 dicembre, Vincenzo Di Vincenzo sarà il direttore del quotidiano Il Mattino. Nato a Napoli nel 1959, Di Vincenzo ha svolto la sua carriera all'interno dell'agenzia Ansa dove ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità a Napoli, Roma e Milano. Dallo scorso 27 maggio Di Vincenzo ha ricoperto il ruolo DI vice direttore del quotidiano. L'editore rivolge a Di Vincenzo i migliori auguri DI buon lavoro e ringrazia il direttore uscente Roberto Napoletano.