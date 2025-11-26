Palazzo Reale di Napoli: ingressi gratuiti e visite guidate nel week end Programmate in gruppi di 20 persone alle 12.15, 13.00 e 13.45

Cinque visite guidate in totale nel prossimo fine settimana a Palazzo Reale di Napoli offrono la possibilità di visitare sabato il cantiere del Giardino Romantico, in via di ultimazione, e l'Appartamento di Etichetta e il Museo Caruso gratuitamente, rispettivamente nella giornata di venerdì e sabato mattina. Sono state organizzate tre visite guidate per il pubblico nel Giardino Romantico, aperto straordinariamente per l'occasione, condotte nel cantiere dall'architetto paesaggista Marco Ferrari che racconterà il complesso lavoro di restauro, illustrando lo stato di avanzamento dei lavori.

L'iniziativa denominata "Aspettando Primavera" viene realizzata per rendere partecipi i visitatori del lavoro di restauro dell'antico giardino storico che riaprirà al pubblico nel primo trimestre del prossimo anno. Le visite guidate programmate in gruppi di 20 persone, alle 12.15, 13.00 e 13.45 e durano circa 35 minuti ciascuna. L'appuntamento - 10 minuti prima dell'inizio di ciascuna visita - è nei pressi dei Cavalli di Paladino (Prove d'Orchestra).

Inoltre, in occasione dell'evento Casa Corriere Festival 2025 che si svolgerà dal 28 al 30 novembre al Palazzo Reale di Napoli, sono state organizzate due visite gratuite. In particolare, venerdì 28 novembre alle ore 10.30 la storica dell'arte dr.ssa Antonella Delli Paoli condurrà una visita guidata all'Appartamento di Etichetta. Sabato 29 novembre alle ore 10.00, invece, sarà possibile effettuare una visita gratuita non accompagnata al Museo Caruso.