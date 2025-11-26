Napoli: tornano i mercatini Natale al Museo ferroviario di Pietrarsa Il magico villaggio delle feste, ecco orari e giorni di apertura

Al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa tornano i Mercatini di Natale. L’appuntamento con l’inaugurazione della manifestazione, giunta alla settima edizione, è per sabato 29 novembre alle ore 10. Fino al 6 gennaio sarà possibile aggirarsi nel villaggio allestito nel Polo Museale della Fondazione FS Italiane per degustazioni, acquistare prodotti dell’artigianato locale e prendere parte alle iniziative organizzate durante il periodo di apertura dei Mercatini. Tra le tipiche casette di legno e gli addobbi, si potrà assistere a esibizioni di artisti con sfilate, concerti e balli. Previste le attività pensate per i bambini, con la presenza della Casa di Babbo Natale.

Oltre ai punti ristoro temporanei disseminati lungo i viali, sarà possibile apprezzare i prodotti gastronomici abitualmente proposti dalle Terrazze Pietrarsa, con la Pizzeria, il Bistrot e il Caffè Bayard. I mercatini natalizi di Pietrarsa sono anche l'occasione per immergersi, in un’atmosfera festosa, nella storia delle Ferrovie e del Paese, visitando la ricca collezione di locomotive, carrozze e plastici custodita negli antichi padiglioni borbonici del Museo, pregevole esempio di archeologia industriale.