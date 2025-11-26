Museo e Real Bosco: aperture di notte e nei giardini Iniziative all' insegna dell' arte e dell' accoglienza

Una apertura serale al Museo e Real Bosco di Capodimonte sabato 29 novembre, cinque visite guidate Palazzo Reale: fine settimana di novembre ricco all'insegna dell'arte e dell'accoglienza nei grandi musei napoletani. A Capodimonte con un biglietto di 5 euro è possibile visitare dalle 19,30 alle 23,30 sia il primo che il secondo piano con collezioni e mostre in corso tra le quali gli omaggi a Mimmo Jodice e Sergio Vacchi, l'allestimento dedicato al capolavoro ospite 'Lucina Brembati' di Lorenzo Lotto, la mostra Nafrica sul colonialismo per Napoli 2500, ed Classical Collapse di Nicola Samorì nella Sala Causa che riapre con questa esposizione venerdì 28 novembre. Domani alle 16,00 sarà possibile partecipare gratuitamente all'incontro sui segreti della collezione di stampe del XVIII secolo di Carlo Firmian (1716-1782), alle 16 nell'ambito di Notizie da Capodimonte. A Palazzo Reale c'è la possibilità di visitare sabato (ore 12.15, 13 e 13.45) il cantiere del Giardino Romantico con architetto paesaggista Marco Ferrari.

L'iniziativa, denominata Aspettando Primavera, vuole rendere partecipi i visitatori del lavoro di restauro dell'antico giardino che riaprirà nel primo trimestre del prossimo anno. Necessaria la prenotazione sul sito di Palazzo Reale, con un biglietto di 3 euro. Inoltre, in occasione dell'evento Casa Corriere Festival 2025 (ingresso gratuito con prenotazione), dal 28 al 30 novembre al Palazzo Reale di Napoli, sono state organizzate due visite gratuite: venerdì alle ore 10.30 con la storica dell'arte Antonella Delli Paoli all'Appartamento di Etichetta e sabato alle ore 10, al Museo Caruso.