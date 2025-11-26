Libri, domani a Napoli presentazione "Se ti parlo, mi parlo" Omaggio ai De Filippo

Domani, giovedì 27 novembre, alle 11, nella sede della Fondazione Eduardo De Filippo, in via Vittoria Colonna 4, a Napoli, la Fondazione e Guida Editori presentano il volume "Se ti parlo, mi parlo. Eduardo e Luca De Filippo, lettere (1949-1979)" a cura di Maria Procino. Interverranno, con l'autrice, Carolina Rosi, Tommaso De Filippo, Diego Guida e Francesco Somma. Letture di Claudio Di Palma e Francesco Roccasecca.