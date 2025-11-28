Festival del '700 Musicale Napoletano: lunedì la presentazione

"Un viaggio unico tra musica, storia e teatro nelle chiese monumentali della città, con concerti, narrazioni e visite guidate per vivere la magia di un'epoca straordinaria"
L'Associazione Domenico Scarlatti è lieta di annunciare la XXV edizione del Festival Internazionale del '700 Musicale Napoletano, un appuntamento di rilievo internazionale dedicato alla valorizzazione della ricca tradizione musicale napoletana del XVIII secolo.
Il Festival si svolgerà dal 3 al 30 dicembre 2025 in prestigiosi sedi storico-monumentali di Napoli, tra cui la Chiesa Monumentale di Santa Maria la Nova, la Chiesa Rinascimentale di Donnalbina, la Cappella del Tesoro di San Gennaro nel Duomo di Napoli e l'Auditorium Alessandro Scarlatti del Conservatorio San Pietro a Majella.
Lunedì 1 dicembre alle 11, nella Cappella del Tesoro di San Gennaro del Duomo di Napoli, si terrà la conferenza stampa di presentazione della XXV edizione del Festival Internazionale del ’700 Musicale Napoletano.
Saranno presenti, tra gli altri, Cristina Donadio, Amedeo Colella, Emidio Ausiello, Luigi Cirillo, Max Fuschetto.
Per il convegno su Ferdinando Sanfelice interverranno Alessandro Castagnaro, Giuseppe Ferraro, Enzo Amato, moderati da Francesco Iannello.
Il Festival 2025 unisce musica barocca, teatro, narrazione e itinerari guidati nei luoghi monumentali della città.