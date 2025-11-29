A Napoli una targa dedicata a "Napule è'' di Pino Daniele In via Partenope dove l'artista iniziò a comporre i versi

A Napoli una targa dedicata alla canzone "Napule è", la celeberrima canzone di Pino Daniele. La giunta comunale di Napoli, su proposta del vicesindaco e assessore all'Urbanistica con delega alla Toponomastica, Laura Lieto, ha infatti deliberato all'unanimità l'apposizione di una targa commemorativa dedicata alla celebre canzone "Napule è" di Pino Daniele . La targa sarà collocata in via Partenope , sul muro frangiflutti noto come " muro borbonico", un luogo simbolico e di grande valore storico-artistico. In quella curva di via Partenope, infatti, Pino Daniele a 18 anni compose i primi versi di "Napule è".

Quel punto esatto della mappa cittadina, individuato grazie alla biografia del cantautore, scritta dal figlio Alessandro, diventerà, così, un riferimento per tutti i napoletani e per quei visitatori che affolleranno il lungomare partenopeo. La proposta, avanzata dal presidente della commissione Infrastrutture, Nino Simeone, è stata accolta all'unanimità dalla commissione consultiva per la Toponomastica. Con questa iniziativa, il Comune di Napoli intende rendere omaggio a uno dei più grandi artisti della città, Pino Daniele, e alla sua canzone "Napule è", che rappresenta un simbolo indelebile della cultura e dell'identità napoletana. " Napule è" è molto più di una canzone, è un inno identitario che racconta l'anima di Napoli e dei napoletani - commentano da Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli - Con questa iniziativa, la città rende omaggio a Pino Daniele e alla sua musica, patrimonio culturale e simbolo universale di napoletanità ".