Sanremo 2026: ci sono Sal Da Vinci, Luché e tanti artisti napoletani Da Samurai Jay a Lda: pubblicata la lista dei big a Sanremo

La lista dei 30 Big di Sanremo 2026 riserva una sorpresa che farà felici i fan della musica partenopea: mai come quest’anno la presenza napoletana è così ampia e trasversale, dalla canzone d’autore al rap, dalla tradizione melodica alle nuove sonorità urban.

A guidare la “delegazione” c’è Sal Da Vinci, nome simbolo dello spettacolo napoletano, che torna sul palco dell’Ariston forte del successo di Rossetto e caffè, brano diventato virale sui social e amatissimo dal pubblico intergenerazionale. Per lui si tratta di un ritorno di peso, un ponte tra tradizione teatrale, melodia moderna e una storia artistica che continua a rinnovarsi.

Con lui ci saranno diversi rappresentanti della nuova scena rap e urban napoletana. Luchè, tra i protagonisti assoluti dell’hip hop italiano, porterà la sua scrittura cruda e raffinata, ormai punto di riferimento nazionale. Al suo fianco Samurai Jay, talento di Torre del Greco che miscela R&B, pop e rap e che negli ultimi anni ha conquistato milioni di stream.

La line-up include anche LDA, reduce da un successo crescente e già amatissimo dalle nuove generazioni, insieme ad Aka 7even, originario della penisola sorrentina e anch’egli volto noto del pop italiano contemporaneo.

Una presenza ricca e variegata che conferma ancora una volta quanto il panorama musicale napoletano sia centrale nel racconto nazionale. Tradizione, sperimentazione, identità e innovazione: la “scuola” partenopea arriva a Sanremo con tutte le sue sfumature.

Un Festival che, almeno sulla carta, parlerà molto napoletano. E che potrebbe regalare più di una soddisfazione a chi vede nella musica della città un patrimonio culturale vivo, popolare e in continua evoluzione.