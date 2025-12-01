Teatro, al Bellini di Napoli Filippo Timi è "Amleto" Dal 2 al 7 dicembre

Il Teatro Bellini di Napoli ospiterà da domani, martedì 2, a domenica 7 dicembre, lo spettacolo "AMLETO²" di e con Filippo Timi. In scena anche Lucia Mascino, Marina Rocco, Elena Lietti, Gabriele Brunelli, Mattia Chiarelli. Lo spettacolo è una produzione Teatro Franco Parenti/Fondazione Teatro della Toscana. Quella proposte è una nuova edizione dello spettacolo cult di Filippo Timi. Una rilettura dove ogni gesto o parola diventano gioco e voce personale, provocazione intelligente. L'artista stravolge il testo shakesperiano, rovescia passioni e personaggi nella stessa gabbia da circo all'interno della quale si consuma un elogio della follia. Un Amleto spiazzante, comico, furibondo, colorato, dove la tragedia si trasforma in commedia, tra potere e oblio, tra frivolezza e pazzia. Quello di Timi è un Amleto annoiato, che non ha più voglia di interpretare la monotona storia familiare, non ha più voglia di amare Ofelia, non ha più voglia di niente. Voci fuori campo lo richiamano, invano, al suo destino. Intorno a lui si muovono i personaggi scaturiti dalla sua instabile mente interpretati da Mascino, Rocco e Lietti, sue storiche sodali artistiche.