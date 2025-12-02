"Nino. 18 giorni" è il documentario musicale più visto Superati i 20.000 spettatori secondo i dati Cinetel

Nino. 18 giorni', il film-documentario che ripercorre la vita di Nino D'Angelo attraverso lo sguardo del figlio e regista Toni D'Angelo, è diventato in poche settimane il documentario musicale più visto dopo l'anteprima alla 82esima Mostra del Cinema di Venezia, superando i 20.000 spettatori secondo i dati Cinetel. Nel film, costruito come un dialogo intimo tra padre e figlio, Nino D'Angelo ripercorre successi e battute d'arresto, premi, cambi di vita e la decisione di lasciare Napoli: un racconto che attraversa generi musicali, epoche e identità culturali. La produzione è firmata da Isola Produzioni, con Rai Cinema, Mad Entertainment, Stefano Francioni Produzioni e Di.Elle.O. La distribuzione è di Nexo.