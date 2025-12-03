Il party del sorriso incanta tutti a Napoli: protagonisti i ragazzi speciali Boom di presenze all’undicesima edizione, le eccellenze si uniscono per solidarietà

È stata una edizione indimenticabile con protagonisti in assoluto i ragazzi speciali la undicesima edizione del party del sorriso speciale “Merry Christmans” tenutosi a Napoli nella incantevole e suggestiva Villa Domi.

L’evento ideato e curato dall’instancabile Angelo Iannelli "Ambasciatore del sorriso", organizzato dall'associazione Vesuvius Aps in collaborazione con Villa Domi Event del padron Domenico Contessa.

Una festa solidale che ha coinvolto le eccellenze per portare allegria con l’obbiettivo di includere, valorizzare e socializzare. Madrina della manifestazione è stata la bellissima modella Sofia Viola miss mondo Italia 2025 che rappresenterà l’Italia a Miss World che ha ricevuto il premio anima d’oro ed è stata omaggiata di una collana dall’artista Giovanna Castiglia, la miss ha poi regalato al folto pubblico un monologo sulla donna.

Ad aprire la serata "I Blu settanta" a seguire la performance di body painting dell’artista Catello Zanca che ha omaggiato Angelo Iannelli con un pulcinella e il Natale dipinto sul corpo di una modella. In villa l’eccellenze della moda.

E’ stata l'edizione dove ha vinto l’umanità, momento clou’ l’esibizione dei ragazzi speciali, gli amici di Pulcinella che si sono esibiti e hanno proposto per l’occasione l’inedita canzone felicità, cantata da Francesco Di Maro in arte Frà a cui è stato la consegnato il premio "Anima d'oro" a riceverlo anche Monica Derna allieva del progetto, Super Abili” formazione scuola lavoro delle fasce deboli con Sindrome down dell’Ipsa "Le streghe di Benevento a ricevere riconoscimenti anche Francesca Catalano ragazza cieca emozionata come il maestro pasticciere Luigi Vitiello che ha voluto testimoniare la terapia del Party del Sorriso per lui in questo momento e un riconoscimento anche alla miss Giulia Accardo.

Appalusi a scena aperta per i noti artisti: Lucia Cassini,Teresa Moccia Mario Conte, Elena Presti. Toccante il monologo sulla vita e sulla mamma dell’attore Angelo Di Gennaro. L’atmosfera in villa è diventata magica con la danza del ventre di Zaalima.

Ad esibirsi anche il musicista Rosario Scotti Di Carlo e la paranza di musica popolare Vesuvius che ha coinvolto tutti i presenti in particolare i ragazzi speciali. Tantissimi i personaggi che si sono complimentati con Angelo Iannelli (Ambasciatore del Sorriso) che da anni pone Napoli capitale degli eventi sociali nel mondo definito il principe degli spettacoli.

La serata si è conclusa con il brindisi finale il taglio della torta con tutti i ragazzi “Speciali “sorridenti e i fuochi d’artificio che hanno illuminato il cielo di Napoli nel segno della felicità.