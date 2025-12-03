Qualità vita, De Giovanni: "Napoli in fondo a classifica? I parametri sono altri Lo scrittore: "E' l'unica città sudamericana che è al di fuori del sudamerica"

"Con tutto il rispetto dico che non Napoli non può essere in fondo alla classifica delle città per la qualità della vita. Sono altri parametri quelli che incidono". Lo ha detto lo scrittore Maurizio De Giovanni intervenendo in mattina ai "Dialoghi in prefettura", promossi dal prefetto di Napoli, Michele di Bari. Il tema dell'incontro di oggi (il decimo) è stato "Il ruolo delle Istituzioni nel dialogo culturale - La fede nella città dell'uomo". "La città di Napoli è un mondo, è un piccolo universo che racchiude tutto - ha ripreso De Giovanni - E io dico che è l'unica città sudamericana che è fuori dal Sud America". Per De Giovanni Napoli "ha una natura orizzontale che comporta che noi parliamo la stessa lingua, tutti e ci capiamo tutti" perché a Napoli "abbiamo tutto quello che volete, a parte il silenzio del quale siamo sprovvisti. E ci manca la privacy: non chiedeteci la privacy. Noi ci faremo i fatti vostri ma vi costringeremo a farvi i fatti nostri".