Cultura, Armato: "A Napoli presepe dedicato a San Gennaro molto significativo" Inaugurata a Santa Marta a cura dell'Associazione presepistica napoletana

"Sono contenta di essere ancora qui ad accompagnare questo che è un evento culturale molto importante nella programmazione natalizia della nostra città. Qui a Santa Marta ci sono sempre presepi che non solo si fondano sulla tradizione, ma sull'innovazione, sulla originalità e su particolari eventi storici o, come il caso di stasera, grandi eventi religiosi".

Così alla Dire Teresa Armato, assessora al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli, a margine dell'inaugurazione della mostra presepiale, a cura dell'associazione Presepistica napoletana, ospitata nella chiesa di Santa Marta fino al 6 febbraio 2026. In esposizione la mostra San Gennaro memoria e profezia di un popolo alla ricerca del sacro alla quale si unisce una vetrina dedicata al Giubileo delle donne con personaggi legati al presepe e alcune donne beate che si sono dedicate ai più umili e ai bisognosi.

"Quest'anno - osserva Armato - uno dei presepi è dedicato al prodigio di San Gennaro e questo è particolarmente significativo nella nostra città dove c'è una devozione, un legame profondo con il Santo Patrono. Nel presepe di San Gennaro c'è anche una particolare attenzione per le donne, le cosiddette parenti di San Gennaro, un simbolo per parlare, per riflettere sul ruolo delle donne nella fede in generale. È bello che succeda nell'anno giubilare nel quale noi abbiamo voluto dedicare particolari tour turistici proprio a raccontare, incontrare luoghi nei quali si sono distinte storie di donne, di fede, di speranza e di carità. Mi sembra che ci sia un bel nesso, tra l'altro in questa chiesa di Santa Marta c'è stata proprio una delle tappe, uno dei tour di questa rassegna".