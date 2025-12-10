San Gregorio Armeno: Sinner, Armani e Vanoni le statuine più vendute Il podio del presepe 2025 tra celebrità scomparse e tributi sportivi

La secolare tradizione del presepe napoletano si rinnova, mescolando sacro e profano con un occhio puntato sull'attualità. A guidare la classifica delle statuine più vendute per il Natale 2025, nella storica via di San Gregorio Armeno, sono nomi illustri della moda, dello sport e dello spettacolo, a testimonianza della natura "pop" e in continua evoluzione dell'artigianato partenopeo. Secondo l'analisi di Genny Di Virgilio, titolare dell'omonima e celebre bottega, il podio delle statuine di attualità vede trionfare Giorgio Armani, Ornella Vanoni e Jannik Sinner

Tra Celebrità Scomparse e Tributi Sportivi

Di Virgilio ha spiegato che l'interesse dei turisti si divide nettamente tra la tradizione classica e le novità del momento. "Per quanto riguarda l'attualità," afferma "quest'anno abbiamo ovviamente fatto un tributo a tutti i grandi personaggi scomparsi, da Pippo Baudo ad Ornella Vanoni, da Giorgio Armani a Hulk Hogan. Poi ci sono tante chicche come Sinner e Papa Leone, che comunque la gente sta chiedendo tanto." La statuina del celebre stilista Giorgio Armani si è aggiudicata il primo posto in termini di vendite, seguita dalla sempreverde Ornella Vanoni e dall'icona del tennis italiano, Jannik Sinner, la cui popolarità continua a crescere. Nonostante la forte attrattiva dei personaggi contemporanei, il cuore del presepe rimane inossidabile. I turisti che cercano la vera essenza della tradizione napoletana continuano a puntare sui personaggi fondamentali e simbolici: il gruppo della natività classica (Angeli, Re Magi, bue e asinello), e i personaggi popolari della scena napoletana, come la Carmela, il Ciccibacco, e il celebre Benino che dorme, che incarna l'attesa del miracolo.

Il presepe napoletano si conferma così un'espressione artistica plurisecolare capace di reinterpretare l'attualità e la cultura popolare, mantenendo viva una tradizione che attira ogni anno migliaia di visitatori nel centro antico di Napoli.