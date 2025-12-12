Giornata nazionale dello Spazio a Città della scienza Il polo di Bagnoli anticipa le celebrazioni della Giornata Nazionale dello Spazio

La magia del Natale incontra l’infinito mistero dell’Universo a Città della Scienza, che nel fine settimana del 13 e 14 dicembre si trasforma in un osservatorio privilegiato per piccoli e grandi esploratori.

All’interno della rassegna "La Scienza Illumina il tuo Natale", il polo museale dedica due giornate interamente alla scoperta del cosmo con l’evento "Un Weekend Spaziale". Si tratta di un appuntamento imperdibile che fa da preludio e preparazione alla Giornata Nazionale dello Spazio, prevista ufficialmente per il 16 dicembre e promossa dall’Agenzia Spaziale Italiana.

In un’atmosfera di festa dove la tradizione si intreccia all’innovazione, i visitatori saranno coinvolti in un ricco programma di esperimenti scientifici e laboratori interattivi.

“Le attività – spiegano da Città della scienza - sono pensate per accendere la curiosità di ogni fascia d’età. I più piccoli, dai 3 ai 6 anni, potranno lasciarsi trasportare dalla narrazione poetica del laboratorio "Ascolteremo la storia di una stella", in collaborazione con Giotto colore ufficiale delle attività educational di Città della Scienza: un viaggio affascinante che segue la vita di un astro dalla sua nascita fino al suo percorso nel firmamento; al termine del racconto, i bambini diventeranno protagonisti attivi dando forma alla propria costellazione attraverso un'attività creativa che mescola manualità e immaginazione. Per i ragazzi dai 7 ai 13 anni e per gli adulti appassionati, la sfida si sposta sul piano strategico con "Cosmo Hunters", un gioco di carte scientifico ideato dall'INAF che permette ai partecipanti di esplorare l'universo nelle diverse bande dello spettro elettromagnetico, andando a caccia degli oggetti celesti più rari e invisibili a occhio nudo”.

Un momento di grande suggestione è previsto per la mattinata di domenica 14 dicembre, quando “condizioni meteo permettendo, il piazzale antistante il Planetario ospiterà una sessione di osservazione del Sole con i telescopi. L'attività, curata dall'Unione Astrofili Napoletani, sarà arricchita da una mostra di orologi solari e meridiane, offrendo al pubblico l'opportunità di comprendere come la luce abbia guidato l'uomo nella misurazione del tempo fin dall'antichità. A completare l’offerta scientifica ci sarà lo show "Giochi di luce", uno spettacolo che indaga la natura sfuggente e ambigua della luce stessa”.

Il 16 dicembre Giornata nazionale dello Spazio

Le celebrazioni precedono la ricorrenza del 16 dicembre, data in cui si celebra l'eccellenza italiana nel settore aerospaziale. La Giornata Nazionale dello Spazio vedrà infatti Città della Scienza ospitare approfondimenti sul Programma Alcor dell'ASI e sui nanosatelliti, con la partecipazione di esperti come il tecnologo Angelo Zinzi, per raccontare come l'Italia continui a guardare al futuro con ambizione e competenza tecnologica”.