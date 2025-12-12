Napoli "cotto" a Lisbona: domenica a Udine Conte metterà mano al turnover Almeno tre cambi, con Spinazzola, Juan Jesus e Politano che si candidano a partire titolari

Un Napoli "cotto", stanco e senza energie. Così Antonio Conte ha spiegato la sconfitta in casa del Benfica, che pur non compromettendo il cammino in Champions League, ha riaperto di nuovo gli scenari di qualche settimana fa. Prestazione scialba, con distrazioni difensive e la sensazione di un Napoli annebbiato. Accettabile la sconfitta dopo cinque vittorie di fila in tre competizioni diverse, soprattutto se la qualificazione ai playoff in Europa è ancora possibile, ma il campanello d'allarme è suonato di nuovo. Domenica a Udine Conte dovrà schierare una squadra di nuovo dinamica: il Milan resta al comando in coabitazione e c'è il rischio di perdere il primo posto.

Per questo l'allenatore sta pensando a qualche cambio: "Giocano sempre gli stessi", ha spiegato lui stesso a Lisbona. Domenica, quindi, dovrebbe esserci qualche novità. Oggi la ripresa dopo il giovedì di riposo, e in attesa di capire se almeno Gutierrez sarà disponibile, Politano, Spinazzola e Juan Jesus dovrebbero partire titolari. Candidati a riposare sono Olivera, Lang e Beukema, mentre si candida anche Vergara al posto di uno spento McTominay visto mercoledì. Per quanto riguarda Lukaku, le possibilità di una convocazione sono rimandate alla Supercoppa di giovedì a Riad.