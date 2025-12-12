Mainoo, il Manchester United dà una brutta notizia al Napoli Gli inglesi decideranno solo a fine gennaio se liberare il centrocampista

Kobbie Mainoo rimane un obiettivo concreto per il Napoli, nonostante la dura competizione rappresentata da numerosi club interessati al talento del centrocampista di proprietà del Manchester United. Il giovane centrocampista è tra i principali nomi sulla lista del club partenopeo per rafforzare il centrocampo, anche se la dirigenza non si limita esclusivamente a questa opzione. Il direttore sportivo Manna adotta un approccio cauto, confermando implicitamente l'interesse del Napoli, mentre Mainoo stesso sembra molto attratto dall'idea di una nuova avventura in Italia.

Tuttavia, il giocatore è al centro del radar di oltre dieci squadre, e le sue qualità fanno pensare che potrebbe essere titolare in molte di queste. La decisione finale spetterà però al Manchester United, che dovrà valutare con attenzione l'eventuale cessione, anche in considerazione della preoccupazione dell'allenatore Amorim, riluttante a privarsi di risorse importanti alla vigilia della Coppa d’Africa, evento che potrebbe lasciare vacanti diverse posizioni nella rosa. Questo scenario potrebbe spingere qualsiasi trattativa rilevante su Mainoo verso la fine di gennaio, quando ogni possibilità sarà ponderata con maggiore chiarezza. Nel frattempo, Manna ha tenuto colloqui a Lisbona mercoledì, concentrandosi proprio sull’inglese.

Ha evidenziato come Mainoo sia già sotto osservazione dal mese di agosto, apprezzato per la giovane età, le prospettive di crescita e il potenziale contributo per il futuro del club. Allo stesso tempo, ha sottolineato l'importanza di un’attenta riflessione: nonostante le assenze di rilievo nel Napoli, la squadra sta ottenendo risultati positivi e presto i giocatori chiave torneranno disponibili con rinnovata energia. Il club partenopeo procederà quindi a valutare con cura tutte le opzioni, compresa quella di Mainoo, per garantire scelte strategiche e competitive nell'ottica del prosieguo della stagione.

