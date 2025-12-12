Ruba materiale elettrico e scappa tra le auto nel traffico: arrestato 57enne L'uomo non si è fermato all'alt dei carabinieri

Questa mattina a Torre del Greco i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia hanno arrestato per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale un 57enne.

I militari durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato l’uomo, residente a Scafati, in sella alla propria moto. Il centauro ha effettuato diverse manovre pericolose e sorpassato le auto nel traffico.

All’Alt dei militari il 57enne non si è fermato. Ne è nato un breve inseguimento terminato in via Nazionale delle Puglie quando l’uomo ha perso il controllo della Honda.

Sottoposto a controllo, perquisito, è stato trovato in possesso di diverso materiale elettrico per 18 chili di rame e 8 chili e mezzo di argento. Dagli accertamenti è emerso che la merce era stata poco prima rubata dalla filiera di produzione di una nota ditta per la quale l’uomo lavora.