Capodanno a Piazza Plebiscito: da Elodie a Cecchetto serata stellare a Napoli Presentato il capodanno in piazza: tre giorni e tantissimi artisti. "Boom di turisti in arrivo"

Sarà Elodie insieme a Serena Brancale, a guidare la notte di Capodanno a Napoli sul palco di piazza del Plebiscito, per uno degli appuntamenti più attesi delle festività. Insieme a loro si esibiranno Gigi Finizio, LDA, Franco Ricciardi e Andrea Sannino, per un cast che unisce pop, urban e tradizione partenopea.

Lo spettacolo del 31 dicembre in piazza del Plebiscito rientra nel cartellone degli eventi di fine anno presentato questa mattina a Palazzo San Giacomo dal sindaco Gaetano Manfredi, dall’assessora al Turismo Teresa Armato e da Ferdinando Tozzi, delegato del sindaco per l’industria musicale e l’audiovisivo.

La serata sarà condotta da Peppe Iodice e Francesco Mastrandrea, con la direzione artistica di Gianni Simioli e la partecipazione di Daniele “Decibel” Bellini, storica voce dello stadio Diego Armando Maradona.

Dopo la mezzanotte, i festeggiamenti proseguiranno sul lungomare, con palchi allestiti in piazza Vittoria e alla Rotonda Diaz, dove si alterneranno Gigi Soriani, Claudio Cecchetto, Kenny Dope Gonzalez, Dj Spen, Janice Robinson, Simone Cavagnuolo, Gianluca Fiore, Paolo e Massimo Generale e Giovanni D’Apuleo.

Il programma dei giorni precedenti

Il calendario degli eventi prenderà il via già il 29 dicembre con lo spettacolo “Neapolitan Power – Dalle origini al futuro”, in programma al Palavesuvio di Ponticelli. Sul palco si esibiranno Ensemble Parthenope, il Pietro Santangelo Quintet per un omaggio ai Napoli Centrale e a James Senese, Eugenio Bennato con Inna Kulikova e Juliana Pylypiuk, oltre a un concerto corale che vedrà alternarsi Tony Esposito, Teresa De Sio, Fabiana Martone, Raiz, Gabriele Esposito, Dario Sansone, Roberto Colella, Tommaso Primo, Mauro Gioia, Gianni Lamagna e Napoleone.

Il 30 dicembre, alla Alcott Arena, spazio agli artisti emergenti con “Urban Generation Napoli 2025”, che vedrà i live di Samurai Jay, Le One e Paily, valutati da una giuria composta da Luchè, Coco e Lele Blade.

Il 1° gennaio tra musica e dj set

Il nuovo anno si aprirà con due appuntamenti: il 1° gennaio, dalle 12 in piazza Municipio, andrà in scena “That’s Napoli Live Show”, ideato e diretto da Carlo Morelli; nel pomeriggio, dalle 17 in piazza Vittoria, spazio alla musica con “Alza il volume, è 2026”, dj set con Decibel Bellini, Dario Guida e Giancarlo Cavallo.

Un programma articolato che conferma Napoli come una delle capitali italiane del Capodanno in piazza, tra grandi nomi, valorizzazione degli artisti emergenti e una forte identità musicale legata al territorio.

Boom di turisti in arrivo

"Sarà un Capodanno strepitoso: anche quest'anno avremo quattro giorni di festa, quattro giorni di musica che si aggiungono ai tantissimi eventi che abbiamo programmato per la nostra città".Ha dichiarato l'assessora al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli, Teresa Armato, a margine della conferenz. "Abbiamo implementato - ha evidenziato - il turismo musicale nella nostra città. Facciamo parte della rete dei Comuni italiani che hanno una vocazione specifica verso la musica e quindi ci meritiamo il titolo di capitale della musica. Apriamo il 2026 con il concerto a piazza Municipio del maestro Carlo Morelli, come da tradizione ormai da qualche anno e, come ho detto, su quattro giornate ci sarà festa e musica davvero per tutti i gusti. Quest'anno ci sono presenze straordinarie, come Elodie, come Cecchetto, che sono artisti che attirano moltissimo e quindi penso che sia i nostri concittadini sia i turisti possono essere contenti di avere tanta, tanta vivacità, tanta qualità e tanta musica a cavallo di Capodanno". Armato, poi, ha concluso: "Saranno tantissimi i turisti presenti a Napoli, probabilmente, ma non anticipiamo niente perché i conti li facciamo alla fine, supereremo le 20 milioni di presenze in tutto l'anno".

Manfredi: "Napoli super accogliente"

"Quest'anno veramente abbiamo un'offerta musicale straordinaria. Ripetiamo il format degli altri anni con i tre eventi il 29, 30 e 31, con grandi artisti, ma anche artisti giovani della nuova onda napoletana. Il 31 abbiamo un grande spettacolo con artisti di grandissimo livello, a partire da Elodie, e poi avremo anche la notte sul Lungomare con i fuochi d'artificio e poi si ballerà fino alla mattina. Una Napoli super accogliente, super festosa e ci auguriamo di trasmettere allegria a tutti in un momento che è sicuramente difficile. Abbiamo anche bisogno di ottimismo" Ha detto invece il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi

Trasporti pubblici: al lavoro con i sindacati

Sul fronte trasporti "si sta lavorando con le organizzazioni sindacali, ma credo - ha assicurato Manfredi - che rivedremo anche il format dagli anni scorsi con i mezzi pubblici aperti tutta la notte per consentire ai turisti e ai napoletani di potersi muovere liberamente"