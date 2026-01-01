Mann, Sirano: "Il 2026 sarà un anno di grandi eventi" Il messaggio del direttore generale del Museo

"Il Mann che sogniamo con tutto lo staff è un museo aperto, accogliente, innovativo e desideroso di condividere le proprie ricerche con tutta la comunità dei visitatori”. Così il direttore Generale del Museo, Francesco Sirano, nel messaggio augurale per il nuovo anno.

“Il 2026 sarà un anno di grandi eventi e di iniziative di animazione per vivere e condividere i valori di questo eccezionale luogo che non esiterei a definire un ecosistema della cultura antica. Nel 2026 avremo l'apertura, in primavera, della mostra sulla Sirena Parthenope, la riapertura della sezione Numismatica, il riallestimento della Villa dei Papiri, la conclusione del restauro del mosaico di Alessandro. Nel frattempo andremo avanti con le mostre all'estero per le quali vogliamo che i nostri materiali, soprattutto quelli oggi nei depositi e praticamente sconosciuti, e le nostre conoscenze diventino ambasciatori dell'intera cultura nazionale. Sullo sfondo il progetto del Mann 2 all'Albergo dei Poveri che non sarà un doppione, ma un nuovo entusiasmante capitolo delle tante storie che il Museo archeologico nazionale di Napoli può e deve raccontare con i suoi oltre 250.000 reperti. In questo percorso, agiremo con impegno e, allo stesso tempo, con spirito di servizio, dialogando con il nostro pubblico e le comunità e considerando che quanto facciamo è la risposta doverosa al diritto di tutti di vivere il patrimonio culturale".