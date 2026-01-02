La befana arriva a città della scienza: grande festa tra creatività e magia Una giornata ricca di laboratori interattivi, show scientifici e divertimento per tutta la famiglia.

Domenica 4 gennaio 2026 il polo di Bagnoli celebra l’Epifania con la grande festa aspettando la befana. Una giornata ricca di laboratori interattivi, show scientifici e divertimento per tutta la famiglia.

Le festività natalizie a città della scienza si avviano verso il gran finale con un appuntamento imperdibile dedicato alla tradizione e alla scoperta.

Domenica 4 gennaio 2026, nell’ambito della rassegna "La Scienza Illumina il Natale", il science centre si trasformerà nel palcoscenico della "grande festa aspettando la befana". Una giornata di edutainment dove la fisica del volo incontra la leggenda della scopa volante e la chimica svela i segreti dei dolciumi, offrendo a bambini e ragazzi un modo intelligente e coinvolgente per salutare le feste.

I visitatori saranno accolti in un’atmosfera incantata: trampolieri, artisti di strada e una Befana sui trampoli accoglieranno grandi e piccini tra storie, miti e curiosità scientifiche. Il vasto programma di attività è differenziato per fasce d'età, alcune anche in collaborazione con Giotto, partner ufficiale delle attività educational del museo.

Il calendario della giornata è studiato per stimolare la creatività e l'ingegno di bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni, attraverso esperienze pratiche che spaziano dall'arte all'astronomia, fino all'ingegneria.