Piano di Sorrento: al via il progetto "Libri in circolo" Un'idea nata da una proposta del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze

Da febbraio, il servizio civile del comune di Piano di Sorrento, in collaborazione con la referente di Nati per leggere circoscrizione Campania Giusy Galano, avvia nella biblioteca comunale il progetto “Libri in circolo”.

Un'idea nata da una proposta del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, che diventa realtà grazie all'impegno del servizio civile del Comune.

Ogni incontro è un viaggio tra pagine sorprendenti, personaggi indimenticabili e momenti di confronto dove la lettura diventa divertimento, curiosità e crescita.

Possono partecipare i ragazzi dai 9 ai 13 anni, accompagnati da un genitore o un adulto delegato.

Per partecipare, per maggiori informazioni e per prenotare il posto si può consultare il QR code presente in locandina (i posti sono limitati).