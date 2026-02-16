La scienza in rete: alleanza strategica tra città della scienza e Musa Due pilastri della cultura scientifica e del patrimonio monumentale campano uniscono le forze

Napoli-Portici. Un legame che unisce l'avanguardia tecnologica di Città della Scienza alla magnificenza architettonica della Reggia di Portici, sede del Centro Museale Musa - Musei delle Scienze Agrarie. Da oggi, questa connessione diventa strutturale grazie alla firma del protocollo d’intesa siglato tra la Fondazione Idis e il Centro Museale - Musa.

L’accordo, di durata triennale, nasce dalla volontà comune di trasformare la diffusione della cultura scientifica in un’esperienza corale, capace di connettere il futuro interattivo del primo Science Centre d’Italia con il fascino storico dei Musei della Reggia di Portici.

Questa iniziativa si pone l'obiettivo di dare ulteriore impulso alla promozione del turismo scientifico e scolastico, settori che con numeri significativi stanno fornendo un contributo essenziale alla svolta turistico-culturale che caratterizza oggi la Regione Campania.

Una visione comune per il territorio

La collaborazione definisce un quadro di riferimento per valorizzare le reciproche missioni attraverso sinergie concrete:

Progetti educativi innovativi: sviluppo di percorsi destinati alle scuole e al pubblico generico per favorire l'educazione scientifica e lo sviluppo eco-sostenibile del territorio;

Scambio di eccellenze e competenze: una sinergia nell'ambito della comunicazione scientifica e della gestione di spazi museali per elevare costantemente la qualità dell’offerta culturale;

Opportunità condivise: individuazione congiunta di progetti a livello nazionale ed europeo per potenziare l'impatto della ricerca e della divulgazione.

Un unico grande itinerario culturale

L'obiettivo centrale della partnership è favorire la fruizione integrata dei rispettivi siti museali. Chi sceglierà di esplorare le meraviglie del Planetario e del museo del corpo umano a Bagnoli sarà invitato a proseguire il viaggio nella storia della corte borbonica e delle scienze agrarie a Portici, e viceversa, grazie a un sistema di agevolazioni reciproche studiate per i visitatori e per i gruppi scolastici.

Così il Presidente di Città della Scienza Riccardo Villari: "Città della Scienza e il Musa condividono la missione di trasformare la conoscenza in un’esperienza viva, capace di stimolare nelle nuove generazioni una curiosità critica verso il mondo. Questa sinergia dà vita a un vero 'distretto della conoscenza' che mette a sistema eccellenze museologiche e divulgative per promuovere progetti educativi innovativi e una fruizione integrata dei nostri siti, attraverso un percorso culturale coordinato. Crediamo fermamente che la cooperazione sia la chiave per una scienza accessibile e inclusiva, capace di generare sviluppo sostenibile e formazione permanente, confermando Napoli come polo d'avanguardia nella diffusione della cultura scientifica internazionale".

Il direttore del Musa Stefano Mazzoleni dichiara: "Con questo accordo, il Musa e Città della Scienza rafforzano in modo significativo la divulgazione delle proprie attività. La Reggia di Portici, con il suo straordinario intreccio tra architettura, storia e scienze agrarie, trova in questa partnership un alleato naturale per promuovere un'offerta culturale e scientifica di alta qualità. Siamo orgogliosi di contribuire a una rete che valorizza il binomio tra ricerca e patrimonio, offrendo alle scuole e ai visitatori un percorso capace di connettere la memoria storica alle sfide del futuro".

Con questa alleanza, città della scienza e il Musa aprono le proprie porte l'una all'altra, invitando la comunità a riscoprire il territorio come un unico sistema di bellezza e sapere.