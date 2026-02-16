Napoli, Capodimonte: sorpreso a rubare in un'auto e arrestato Nei guai un 50enne genovese

La polizia ha arrestato un 50enne genovese per furto aggravato. Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, sono intervenuti in vico Sant’Eframo Vecchio per la segnalazione di un uomo intento a rubare all’interno di un’auto in sosta

I poliziotti, nel raggiungere tempestivamente il luogo della segnalazione, hanno notato alcune persone che avevano fermato il 50enne dopo che lo stesso era stato sorpreso a rubare all’interno di un’altra auto parcheggiata.

Pertanto, gli operatori hanno bloccato il soggetto trovandolo in possesso di uno zaino e di un display asportati poco prima da un veicolo.

Per tale motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante, mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.