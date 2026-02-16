Sorpresa con la droga a Porta Capuana: arrestata una donna Manette per una 23enne marocchina

La polizia ha arrestato una 23enne marocchina, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, hanno sorpreso la donna nel corso di una cessione di sostanza stupefacente.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto la 23enne e, con non poche difficoltà e a seguito di una colluttazione, l’hanno bloccata trovandola in possesso di alcuni involucri di crack e una banconota di 20 euro; l’acquirente, invece, è riuscito a far perdere le proprie tracce.