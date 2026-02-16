Ancora maltempo a Napoli: chiusi cimiteri, parchi e spiagge Nuovo avviso di allerta meteo

Il maltempo non sembra voler concedere tregua in Campania. Nuova allerta meteo e nuove disposizioni anche a Napoli.

"A causa di fenomeni meteorologici avversi - viene comunicato da Palazzo San Giacomo - previsti dalle ore 18.00 di oggi, lunedì 16 febbraio, fino alle ore 18.00 di domani, martedì 17 febbraio, la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo di livello verde. Sono previsti venti tendenti a forti, con locali raffiche, e mare tendente ad agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti".

Parchi e spiagge chiuse a Napoli per il maltempo

In considerazioni delle avverse condizioni meteo previste anche per la giornata di domani, martedì 17 febbraio, il Comune ha disposto che "saranno chiusi cimiteri pubblici e privati e sarà interdetto l’accesso ai parchi, alle spiagge e al pontile Nord di Bagnoli".

