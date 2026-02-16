Armati di forbici, rapinano un uomo: acciuffati e arrestati due tunisini Terrore a Napoli in via Bari

La polizia ha arrestato un 36enne ed un 37enne, entrambi tunisini per concorso in rapina aggravata. Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e del commissariato Dante, nel transitare in via Bari, hanno notato un gruppo di persone che stava inseguendo due soggetti.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti, hanno bloccato i due accertando che, questi ultimi, poco prima, si erano resi responsabili di una rapina di un cellulare perpetrata ai danni di un uomo, mediante l’uso di un paio di forbici.