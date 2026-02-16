Esplodono un colpo d'arma da fuoco all'indirizzo di un uomo: due arresti Manette per due napoletani, di 21 e 22 anni: devono rispondere di tentato omicidio

Arrestati dalla polizia due napoletani, di 21 e 22 anni, con precedenti, per tentato omicidio e porto in luogo pubblico di armi da fuoco.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblicoe Soccorso Pubblico e del Commissariato San Ferdinando, durante i servizi di controllo del territorio, sono intervenuti in vicoletto Belledonne a Chiaia per la segnalazione di un’esplosione di colpi d’arma da fuoco nei pressi di un locale commerciale.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno raggiunto l’esecizio commerciale segnalato accertando che uno dei due indagati aveva esploso un colpo di arma da fuoco in direzione del proprietario del locale in quanto quest’ultimo, poco prima, si era prodigato a sedare una lite scaturita da futili motivi tra alcuni giovani, all’interno del suo locale.

Gli stessi, subito dopo l’episidio delittuoso, si sono poi dati alla fuga a bordo di uno scooter in direzione di via Cavallerizza.

Gli operatori, grazie anche alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza presenti sul posto e alle dichiarazioni di alcune persone presenti al momento dei fatti, sono riusciti a risalire all’identità dei due aggressori che di seguito sono stati rintracciati all’interno di un appartamento nella zona del Pallonetto.