Napoli città della musica: Sal Da Vinci riceve la più alta onorificenza Dopo Sanremo, una targa con la medaglia della città, impreziosita dalla menzione speciale

Mercoledì 11 marzo, alle ore 12, la Sala dei Baroni del Maschio Angioino farà da cornice a un momento di forte valore simbolico per la città.

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi conferirà a Sal Da Vinci, reduce dalla vittoria al Festival di Sanremo, il più alto riconoscimento civico: la targa con la medaglia della città, impreziosita dalla menzione speciale “Napoli Città della Musica”.

Un tributo che va oltre il successo personale dell’artista e che riconosce il valore identitario di un percorso artistico capace di raccontare Napoli con linguaggio contemporaneo, senza recidere il legame con la tradizione melodica partenopea.

La vittoria a Sanremo diventa così patrimonio collettivo, suggello di una creatività che continua a imporsi sulla scena nazionale.

Nel corso della cerimonia, il primo cittadino renderà omaggio anche agli altri protagonisti napoletani dell’ultima edizione del Festival: Luchè, Lda, Samurai Jay, Aka7even, Mazzariello, i direttori d’orchestra Adriano Pennino ed Enzo Campagnoli, e il produttore Checco D’Alessio.

Un riconoscimento corale che conferma il ruolo di Napoli come laboratorio musicale permanente, fucina di talenti e linguaggi. Nel cuore della città antica, tra storia e istituzioni, la musica torna protagonista, consacrando un successo che parla napoletano e guarda al futuro.