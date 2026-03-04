Napoli città della musica: Sal Da Vinci riceve la più alta onorificenza

Mercoledì 11 marzo, alle ore 12, la Sala dei Baroni del Maschio Angioino farà da cornice a un momento di forte valore simbolico per la città.
Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi conferirà a Sal Da Vinci, reduce dalla vittoria al Festival di Sanremo, il più alto riconoscimento civico: la targa con la medaglia della città, impreziosita dalla menzione speciale “Napoli Città della Musica”.
Un tributo che va oltre il successo personale dell’artista e che riconosce il valore identitario di un percorso artistico capace di raccontare Napoli con linguaggio contemporaneo, senza recidere il legame con la tradizione melodica partenopea.
La vittoria a Sanremo diventa così patrimonio collettivo, suggello di una creatività che continua a imporsi sulla scena nazionale.
Nel corso della cerimonia, il primo cittadino renderà omaggio anche agli altri protagonisti napoletani dell’ultima edizione del Festival: Luchè, Lda, Samurai Jay, Aka7even, Mazzariello, i direttori d’orchestra Adriano Pennino ed Enzo Campagnoli, e il produttore Checco D’Alessio.
Un riconoscimento corale che conferma il ruolo di Napoli come laboratorio musicale permanente, fucina di talenti e linguaggi. Nel cuore della città antica, tra storia e istituzioni, la musica torna protagonista, consacrando un successo che parla napoletano e guarda al futuro.