Tradizioni: Giordano Bruno incontra l’arte della cartapesta

Napoli si prepara a vivere due giornate di intensa suggestione culturale nel nome di Giordano Bruno, simbolo universale di libertà intellettuale e coraggio civile.
Domani, venerdì 6 marzo, alle ore 10.30 nella prestigiosa cornice di palazzo Serra di Cassano, la riflessione filosofica si intreccerà con la tradizione artigianale grazie a un incontro che metterà in dialogo il pensiero bruniano con l’arte della cartapesta, espressione identitaria del territorio nolano.
Un convegno di alto profilo che vedrà la partecipazione di autorevoli relatori e sarà arricchito dall’esposizione di opere in cartapesta dedicate al filosofo, realizzate dai maestri del consorzio.
Saranno presenti Massimiliano Marotta, Elia Alaia, Lucia Casaburo, Giuseppe Trinchese e Enrico Giuseppe Boccia.
Il secondo appuntamento, lunedì 9 marzo, sarà un momento di profondo valore simbolico: il Consorzio omaggerà l’Istituto con una statua di Giordano Bruno in cartapesta, alla presenza del presidente del consiglio regionale della Campania, Massimiliano Manfredi e Teresa Caporale, cultore della materia nella filosofia morale.
Un gesto che unisce memoria e futuro, arte e responsabilità civile.
"Con questa iniziativa", dichiara Lucia Casaburo, presidente del consorzio dei Cartapestai Nolani, «vogliamo ricordare che il libero pensiero non appartiene al passato, ma continua a vivere nelle mani di chi crea, interpreta e tramanda.
La cartapesta, materia semplice e antica, diventa così voce contemporanea della libertà. Un doppio appuntamento che non celebra soltanto un filosofo, ma riafferma il valore dell’arte come custode viva dell’identità e della coscienza collettiva".