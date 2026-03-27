Scuola, Nappi: "Avanti con il buon senso. Grazie a ministro Valditara" Il monito del vice coordinatore Lega Campania

"La scuola è il principale luogo di crescita, di confronto e fucina di vita fondamentale per i nostri giovani.

Complimenti all'associazione 'Lettera150", all’associazione “Faro” e ai tanti rappresentanti del terzo settore e delle scuole dell'intero territorio nazionale, che hanno dato vita a un convegno in cui è stata ribadita la linea che, con uno straordinario lavoro, sta portando avanti il ministro Giuseppe Valditara.

Una linea di buon senso, di regole che partono dal rispetto dei valori, di proposte che nascono dall'ascolto e dal confronto, in un percorso che mette al centro le esigenze, i bisogni e le prospettive di docenti, personale scolastico e, prima di tutto, dei nostri studenti.

È una risposta concreta, decisiva anche per contrastare talune derive violente, testimoniate dai recenti fatti di cronaca, che purtroppo hanno interessato le nostre scuole".

Così, in una nota, Severino Nappi, vice coordinatore Lega Campania e componente Consiglio Federale Lega, partecipando al convegno "La rivoluzione del buon senso nelle Nuove Indicazioni Nazionali 2026", che si è svolto nella Chiesa di Santa Maria di Donnaromita a Napoli.